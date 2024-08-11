شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات صفقة بن رمضان.. عرض الأهلي ومطالب النادي المجري والان مع تفاصيل الخبر

كثّف مسئولو النادي الأهلي اتصالاتهم خلال اليومين الماضيين لضم التونسي محمد علي بن رمضان لاعب نادي فيرينكفاروسي المجري. ودخل الأهلي في مفاوضات مكثفة مع اللاعب التونسي لارتداء القميص الأحمر من أجل تعويض النجم المالي آليو ديانج، الذى انتقل مؤخراً لنادي الخلود السعودي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وطلب النادي المجري الحصول على 3 ملايين دولار لبيع اللاعب، ثم وافق على تخفيض المبلغ إلى مليونى و500 ألف دولار، لكن عرض الأهلي مازال متوقفاً عند مليون و700 ألف دولار.

ورحب محمد علي بن رمضان بالعرض الأهلاوي، وفضّله على عروض أخرى، أبرزها من الترجي التونسي، ويُعد بن رمضان أحد اللاعبين المطلوبين من مارسيل كولر مدرب الفريق.

من ناحية أخرى، وقع الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي على عقد جديد لمدة موسم بعدما انتهى عقده مع النادي فى 30 يونيو الماضي.

ويؤدي علي معلول حالياً المرحلة الثانية من برنامج التأهيل للتعافي من جراحة وتر أكيلس التي أجراها خلال مايو الماضي والتي تحتاج ثلاثة أو أربعة أشهر أخرى للعودة للتدريبات الجماعية.

وقال مصدر في الأهلي، إن معلول جدد موسماً بعد موافقة لجنة التخطيط للكرة ورئيس النادي باعتباره أحد أفضل اللاعبين الأجانب الذين انتقلوا للقلعة الحمراء عبر تاريخها الطويل، وحقق بطولات كثيرة بفضل إجتهاد وإلتزامه في الملعب وخارجه.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي قد تستبعد علي معلول من قائمة الفريق الأولى للموسم الجديد لأنه سيكون مازال مُصاباً على أن يتم قيده في القائمة الثانية خلال يناير المقبل ، مُشدداً على أن اللاعب قد يتم قيده في القائمة الأولى حال تحسّن حالته واستجابته بشكل أكبر للبرنامج التأهيلي الذي يؤديه حالياً وإمكانية عودته للملاعب في أكتوبر المقبل وليس نوفمبر أو ديسمبر.

ويتزامن تجديد عقد علي معلول مع إعلان الأهلي التعاقد مع الدولي المغربي يحيى عطية الله لمدة موسماً قادماً من نادي سوتشي الروسي لمدة موسماً على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء النهائي...وكان الأهلي قد أعلن مؤخراً تجديد عقد عمرو السولية لاعب وسط الفريق لمدة موسماً.