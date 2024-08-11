شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر منتخب الناشئين 2008 استعدادا لوديتىّ الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق معسكر منتخب مصر مواليد 2008 اليوم، الأحد، تحت قيادة أحمد الكاس والذي يستمر لمدة 10 أيام، ويتخلل معسكر منتخب مصر وديتان أمام منتخب الأردن يومي 17 و20 من شهر أغسطس الجاري.

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر للوقوف على مستوى بعض اللاعبين خلال المعسكر الحالي.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2008 كل من أحمد الكاس مديرا فنيا، محمد إبراهيم مدربا عاما، رامي عادل مدربا مساعدا، أحمد فوزي مدربا للحراس، بجانب وليد مهدي مديرا إداريا، محمد الصايغ منسقا إعلاميا، الدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، الدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، الدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، وعلاء الجوهري معد بدني، ومحمد السيد تدليك وشريف نعيم مدير مهمات.

فى السياق ذاته، ينطلق اليوم المعسكر المفتوح لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض استعداداً للمشاركة في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب، المقرر لها شهر أكتوبر المقبل.

ويقود وائل رياض "شيتوس" منتخب الشباب، حيث يستعد لكأس الأمم الأفريقية المقررة العام المقبل.