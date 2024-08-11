شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي "بطل الدوري" مع زد الليلة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 11 أغسطس 2024 03:55 م

يخوض فريق الكرة بـ النادي الأهلي مساء اليوم، الأحد، مباراة "تحصيل حاصل" مع فريق زد فى بطولة الدوري، والتي حسمها الأحمر لصالحه مؤخراً، ويلعب الأهلي مباراة الليلة بدون لاعبيه الأساسيين بعد حصولهم على راحة عقب التتويج بالدوري.

س: ما هو موعد وملعب مباراة الأهلي وزد؟

ج: يلتقي الاهلى مع زد اف سى باستاد القاهرة الدولى في التاسعة مساء اليوم، الأحد، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس والعشرين لمسابقة الدوري المصرى.

س: ما هو ترتيب الأهلي وزد قبل لقاء الليلة؟

ج: يحتل الأهلي المركز الأول فى جدول ترتيب الدوري برصيد 81 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز في 26 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 71 هدفا وتلقت شباكه 24.

فيما يحتل زد إف سى المركز السابع برصيد 47 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في 11 مواجهة وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 31.

س: من يقود الأهلي في مباراة الليلة؟ج: يقود الفريق الليلة ، سامي قمصان المدرب العام بعد سفر مارسيل كولر إلى بلاده لقضاء إجازته السنوية هناك عقب التتويج بالدوري رسمياً.

س: ماذا فعل الأهلي و زد فى مبارياتهما معاً قبل لقاء الليلة؟

ج: التقى الاهلى مع زد إف سى في 3 لقاءات قبل مباراة الليلة، حقق الأحمر الفوز فيها جميعاً وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه هدفا وحيدا. وانتهت آخر مباراة جمعت الأهلى مع زد إف سى بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد.

س: ما هو تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة الليلة؟

ج: التشكيل المتوقع يضم كلا من:

في حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

في خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، أدوم ريندروف، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس.

في خط الوسط: مصطفى أبو الخير، كريم نيدفيد، محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: محمد عبد الله، محمود عبد المنعم كهربا، أحمد عبدالقادر.