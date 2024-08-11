شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالي: المنتخب الأولمبى كرَّم الشعب المصري فى الميدان وقادرون على التحسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي ، على نتائج الفراعنة في الأولمبياد، موجهاً رسالة إلى الجماهير بعد حصوله على المركز الرابع فى أولمبياد باريس 2024.

وكتب روجيرو ميكالي ، عبر حسابه على إنستجرام، "منذ عامين جئت إلى القاهرة لمهمة تأهيل فريقنا للألعاب الأولمبية، ومع حلم الحصول على ميدالية، خلال هذه الفترة تغلبنا على العديد من التحديات لنصل إلى نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 عاما، والوصول إلى نصف نهائي أولمبياد باريس، وهو المركز الذي لم تصل إليه مصر منذ طوكيو 1964".

وأضاف المدير الفني للمنتخب الأولمبي، "لقد وثقنا بهذه المجموعة من اللاعبين منذ اليوم الأول وكانوا ملتزمين تمامًا بمشروعنا، لقد كرموا الشعب المصري في الميدان، شكرا لكم أيها الفراعنة".

وتابع المدرب البرازيلي تصريحاته، "نحن نعرف أيضًا أين تكمن الأخطاء، لا توجد هزيمة، بل هناك تعلم… علينا أن نتحسن فى العديد من الجوانب للانتقال من الاقتراب من الميدالية إلى الفوز بالميدالية".



وأتم ميكالي تصريحاته، "مباراة الميدالية البرونزية أظهرت لنا أن التفوق قادر على التغلب على ذلك، شكرا جزيلا".



ميكالي



تغريدة ميكالى

وكان المنتخب قد تعادل سلبياً مع جمهورية الدومينيكان في افتتاح أولمبياد 2024 في باريس، ثم فاز على أوزبكستان بهدف نظيف، وعلى إسبانيا بهدفين مقابل هدف وباراجواي بركلات الترجيح قبل أن يتغلب على فرنسا بثلاثة أهداف مقابل خسارة واحدة. ثم أمام المغرب بستة أهداف مقابل هدف.