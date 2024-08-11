شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة سموحة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى تدريباته اليوم، الأحد، استعدادا لمواجهة فريق سموحة باستاد المقاولون العرب غدا، الاثنين، في إطار الجولة الثالثة والثلاثين من دورى nile لهذا الموسم.

وقرر أيمن الرمادى دخول اللاعبين فى معسكر مغلق اليوم، من أجل فرض مزيد من التركيز على اللاعبين من اجل تحقيق الفوز والتقدم فى جدول الترتيب.



وعكف أيمن الرمادى على دراسة نقاط القوة والضعف في سموحة من أجل وضع الخطة المناسبة لحصد النقاط الثلاثة، مستعينا بمواجهة الأهلى وسموحة التي أقيمت مساء الخميس الماضى، من أجل دراسة نقاط القوة والضعف فى الفريق السكندرى.



وحصل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، على مليون و500 ألف جنيه بعد التتويج بلقب كأس رابطة الأندية المحترفة للموسم الثانى على التوالي بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوى.



بهذا اللقب أصبح فريق سيراميكا أكثر الأندية حصدا لكأس الرابطة برصيد بطولتين من أصل 3 ألقاب، حيث حقق فريق موردن سبورت أول لقب في البطولة بمسماه القديم "فيوتشر".

وضمن فريق سيراميكا المشاركة في بطولة السوبر المحلى للموسم الثانى على التوالي، بعدما شارك في الموسم الماضى في بطولة السوبر التي أقيمت في الإمارات وحصد المركز الرابع بعد الهزيمة من الأهلى وبيراميدز.