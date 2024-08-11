أولمبياد باريس: "يد الدنمارك" تصفع الألمان وتتوج بذهبية الرجال

الرياص - اسماء السيد - باريس : توجت الدنمارك بذهبية مسابقة كرة اليد للرجال للمرة الثانية في تاريخها، وذلك بفوزها الكبير في النهائي على ألمانيا 39 - 26 في ليل الأحد خلال اليوم الأخير من أولمبياد باريس 2024.

وبعدما خسرت نهائي النسخة الماضية قبل ثلاثة أعوام في طوكيو أمام فرنسا، استعادت الدنمارك اللقب الذي أحرزته عام 2016 في ريو على حساب فرنسا بالذات، حارمة ألمانيا التي أطاحت أصحاب الضيافة من ربع النهائي، من لقبها الثاني بعد أول عام 1980 في موسكو حين توجت به ألمانيا الشرقية على حساب الاتحاد السوفياتي.

وتدين الدنمارك بانفرادها وحيدة بالمركز الثاني على لائحة الدول الأكثر تتويجاً عند الرجال خلف فرنسا (ذهبيتان مقابل ثلاث، وثلاث ميداليات بالمجمل مقابل خمس)، إلى ماتياس غيدسل الذي تألق في النهائي بتسجيله 11 هدفاً من أصل 13 محاولة، وأضاف سايمون بيتليك 6 وراسموس لاوغه 5 من 5 محاولات، في لقاء أنهى المنتخب الاسكندنافي شوطه الأول متقدماً 21 - 12.

من ناحية ألمانيا التي خسرت النهائي للمرة الثالثة بعد 1984 و2004، كان يوري كنور الأفضل بستة أهداف وأضاف كل من رينارز أوشينز ويانيك كولباخر أربعة أهداف.