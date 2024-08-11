بيان رسمي من الزمالك بشأن أزمة أحمد فتوح

الشارقة - اميمة ياسر - أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمى باسم نادى الزمالك، أن أحمد فتوح لاعب الفريق الكروى الأول ينتظر العرض على النيابة حتى الآن، مؤكدًا أنه لا صحة لإصدار قرار بشأنه.

وأضاف المتحدث الرسمى للزمالك، في بيان، عبر حسابه على فيس بوك، أن مجلس إدارة نادي الزمالك ينعي الفقيد، ويدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر.

وأشار متحدث الزمالك إلى أن المجلس قام بتكليف فريق قانوني للدفاع عن اللاعب والحضور معه أمام جهات التحقيق، حيث يتواجد عبد الواحد السيد فى النيابة برفقة اللاعب انتظارا لما تسفر عنه التحقيقات.