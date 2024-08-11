رقم مميز ينتظر جورجي جيسوس في كأس السوبر السعودي

يستعد نادي الهلال، لخوض منافسات كأس السوبر السعودي عند مواجهة نظيره الأهلي في نصف النهائي، مساء يوم الثلاثاء بمدينة أبها.

ويستهدف جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال رقمًا مميزًا جديدًا خلال مشواره مع الفريق في بطولة كأس السوبر السعودي.

ويعتبر جيسوس، هو المدرب الوحيد في تاريخ كأس السوبر السعودي، الذي حقق اللقب مرتين، آخرهم في النسخة الماضية بفوز الهلال على الاتحاد في المباراة النهائية.

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وسيعزز المدرب البرتغالي، رقمه القياسي حال فوزه ببطولة كأس السوبر السعودي في النسخة القادمة وسيكون أول مدرب يحقق اللقب 3 مرات.

ويمتلك نادي الهلال الرقم القياسي للتتويج بالسوبر السعودي، برصيد 5 ألقاب.

وسجل الهلال تحت قيادة جيسوس عدد من الأرقام القياسية في الموسم المنقضي بعد عناق الفريق 3 ألقاب هي الدوري وكأس الملك والسوبر، ودخول موسوعة “جينيس” من حيث سلسلة اللاهزيمة والانتصارات المتتالية.