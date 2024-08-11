وكيل ميكالي يكشف مصيره مع منتخب مصر بعد نهاية الأولمبياد

وكيل روجيه ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، كشف عن تطورات مستقبل المدرب البرازيلي بعد انتهاء عقده مع الاتحاد المصري لكرة القدم بعد نهاية أولمبياد باريس 2024.

أكد وكيل ميكالي أن الاتحاد لم يتصل بهم بعد، ولكن من المتوقع عقد اجتماع خلال الأيام القادمة لبحث مستقبل المدرب.

وبالنسبة للعروض التي وصلت للمدرب، قال وكيل أعمال ميكالي إنه لا يمكنه الكشف عن أي عروض حاليًا.

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وبالنسبة لرغبة ميكالي، أوضح الوكيل أنها تعتمد على عوامل كثيرة وأنهم سيقيمون العروض قبل اتخاذ قرار نهائي، مشيرًا إلى أن المدرب لم يتخذ قراره بعد.

ميكالي قاد منتخب مصر الأولمبي للمركز الرابع في أولمبياد باريس بعد مشوار مميز شهد انتصارات على إسبانيا وباراجوي وأوزبكستان، لكن انتهى بالهزيمة أمام فرنسا والمغرب.

عقد ميكالي مع الاتحاد المصري ينتهي عقب أولمبياد باريس، ومن المحتمل أن يتولى تدريب منتخب 2005 أو منصب المدير الفني لاتحاد الكرة، وذلك بحسب ما يشير إليه داخل الجبلاية.

المدرب البرازيلي البالغ 55 عامًا لديه خبرة سابقة مع الهلال السعودي وقاد منتخب البرازيل للفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد ريو 2016، بالإضافة إلى تدريبه للمنتخب البرازيلي تحت 20 عامًا عام 2015.