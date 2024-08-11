لمغالاة الاهلي.. نيس يتحرك لضم بديل محمد عبد المنعم

يبدو أن نادي نيس يدري التراجع، عن ضم محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، في فترة الانتقالات الصيفية.

نشرت تقارير تفيد بأن نادي نيس الفرنسي يسعى لتعزيز صفوفه بضم المدافع الكندي مويس بومبيتو، لاعب نادي كولورادو الكندي، بهدف تعويض رحيل الفرنسي كلير توديبو، إلى وست هام.

على الرغم من تصدر اسم اللاعب المصري محمد عبد المنعم قائمة المرشحين لتعويض توديبو، فقد أكدت مصادر موثوقة أن نادي نيس بدأ مفاوضاته مع بومبيتو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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ومع ذلك، يواجه نادي نيس منافسة شرسة من نادي سالزبورج النمساوي الذي يسعى أيضًا لضم اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا.

تبين أن الصفقة لن تكون سهلة نظرًا لاهتمام أولمبيك ليون الفرنسي السابق ببومبيتو، ولكن تعثرت الصفقة بسبب مطالب النادي.

وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن نادي نيس كان يتابع محمد عبد المنعم بانتباه خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من ارتباط اللاعب بعقد مع النادي الاهلي حتى نهاية الموسم المقبل.

ويبدو أن نيس، يفكر في التراجع عن صفقة ضم محمد عبد المنعم، بسبب الطلبات المالية للنادي الاهلي.