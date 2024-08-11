لاعب الاهلي يفاضل بين الزمالك وبيراميدز بعد مطالبة كولر برحيله

كشف أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، عن قرار جديد من النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب حول استمرار نجمه خلال منافسات الموسم الجديد.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”:” هناك مصدر بالاهلي يوضح أن كولر رفض استمرار الزنفلي بعد تألق حمزة علاء”.

وتابع:” وحارس الداخلية يفاضل بين الزمالك وبيراميدز والبنك الأهلي والمحلة”.

وكشفت تقارير أن النادي الاهلي أبلغ محمود الزنفلي بالرحيل عن صفوف القلعة الحمراء بشكل رسمي، كما يملك الحارس العديد من العروض.

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وتابعت التقارير أن رحيل الزنفلي يأتي بسبب تألق حمزة علاء بجانب قوة المنافسة بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير واقتناع ميشيل يانكون بقدرات مصطفى مخلوف، ليصرف النادي الاهلي النظر عن شراء عقد محمود الزنفلي.

ويستعد الاهلي لمواجهة فريق زد اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري المصري.