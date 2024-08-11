رسميًا.. تشيلسي يتعاقد مع بيدرو نيتو

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، مساء اليوم الأحد، رسميًا تعاقده مع النجم البرتغالي بيدرو نيتو، قادمًا من فريق وولفرهامبتون، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع بيدرو عقدا لمدة سبع سنوات وسيبدأ التدريب مع زملائه الجدد في كوبهام في الأيام المقبلة.

وقال اللاعب البالغ من العمر 24 عاما “أشعر بالامتنان حقا لانضمامي إلى هذا النادي. لقد عملت بجد طوال مسيرتي لأكون هنا وأتطلع إلى النزول إلى أرض الملعب بهذا القميص”.

بدأ مسيرته في صفوف الشباب بنادي براغا. وبدأت موهبة بيدرو في التألق عندما ظهر لأول مرة مع الفريق الأول في مايو 2017 وسجل في فوز النادي 4-0 على ناسيونال. وفي عمر 17 عامًا وشهرين وخمسة أيام، أصبح ثالث أصغر هداف في تاريخ النادي.

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ثم انتقل على سبيل الإعارة لمدة عامين إلى العملاق الإيطالي لاتسيو وفاز معه بكأس إيطاليا. ثم أصبح هذا الانتقال دائمًا قبل موسم 2018/2019، وأكمل بيدرو انتقاله إلى وولفرهامبتون في أغسطس 2019.

سجل هدفًا وصنع هدفًا في أول ظهور له – فوز 4-0 على بيونيك في الجولة الثالثة من تصفيات الدوري الأوروبي – وسرعان ما أثبت نفسه كلاعب أساسي في هجوم الذئاب.

وشارك بيدرو في 135 مباراة مع النادي وساهم في الموسم الماضي بإحراز 11 هدفا في 20 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.