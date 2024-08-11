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شرط المصري لإتمام صفقة انتقال أحمد عيد إلى الاهلي

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أحمد عيد- منتخب مصر الأولمبي

أحمد عيد- منتخب مصر الأولمبي

وضع علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي شرطًا لرحيل أحمد عيد إلى صفوف الاهلي خلال الفترة المقبلة.

وأكدت تقارير صحفية أن علي ماهر المدير الفني للنادي المصري أبدى موافقته على رحيل أحمد عيد نجم فريقه إلى النادي الاهلي.

واشترط ماهر أن يوافق النادي الاهلي على انتقال نجميه أحمد عبد القادر وكريم نيدفيد إلى صفوف المصري البورسعيدي.

وشدد علي ماهر على ضرورة التنسيق بين الاهلي والمصري من أجل ضمان إتمام الصفقات بسلاسة حيث يرى أن انتقال عبد القادر ونيدفيد إلى المصري مقابل الاستغناء عن أحمد عيد صفقة متكافئة.

وتستمر المفاوضات بين الاهلي والمصري البورسعيدي حتى الآن ولم يتم حسم الأمور بشأن إتمام الصفقات التبادلية.

جدير بالذكر أن النادي الاهلي كان قد حسم لقب الممتاز الموسم الحالي قبل انتهائه ببضع جولات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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