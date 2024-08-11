شرط المصري لإتمام صفقة انتقال أحمد عيد إلى الاهلي

وضع علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي شرطًا لرحيل أحمد عيد إلى صفوف الاهلي خلال الفترة المقبلة.

وأكدت تقارير صحفية أن علي ماهر المدير الفني للنادي المصري أبدى موافقته على رحيل أحمد عيد نجم فريقه إلى النادي الاهلي.

واشترط ماهر أن يوافق النادي الاهلي على انتقال نجميه أحمد عبد القادر وكريم نيدفيد إلى صفوف المصري البورسعيدي.

وشدد علي ماهر على ضرورة التنسيق بين الاهلي والمصري من أجل ضمان إتمام الصفقات بسلاسة حيث يرى أن انتقال عبد القادر ونيدفيد إلى المصري مقابل الاستغناء عن أحمد عيد صفقة متكافئة.

وتستمر المفاوضات بين الاهلي والمصري البورسعيدي حتى الآن ولم يتم حسم الأمور بشأن إتمام الصفقات التبادلية.

جدير بالذكر أن النادي الاهلي كان قد حسم لقب الدوري المصري الممتاز الموسم الحالي قبل انتهائه ببضع جولات.