الزمالك يكشف حقيقة صدور قرار بحبس أحمد فتوح وينعي الفقيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، حقيقة صدور قرار بحبس أحمد فتوح لاعب الفريق، على ذمة قضية التسبب في وفاة أحد المواطنين بعد دهسه بالسيارة.

كتب أحمد سالم عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك: "أحمد فتوح في انتظار العرض على النيابة حتى الآن، ولا صحة لإصدار قرار بشأنه".

أضاف: "مجلس إدارة نادي الزمالك ينعي الفقيد ويدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر".

وأتم: "قد قام المجلس بتكليف فريق قانوني للدفاع عن اللاعب والحضور معه أمام جهات التحقيق، حيث يتواجد الكابتن عبدالواحد السيد في النيابة بمرافقة اللاعب انتظارا لما تسفر عنه التحقيقات".

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