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رسميا.. الأهلي يعلن إصابة لاعبه بالرباط الصليبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي، إصابة كريم فؤاد بالرباط الصليبي، وغيابه عن الملاعب خلال الفترة المقبلة.

ووفقا للموقع الرسمي للنادي الأهلي، قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول، إن الأشعة والفحوصات التي خضع لها كريم فؤاد لاعب الفريق، ‏أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي.‏

وتعرض كريم فؤاد للإصابة خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام سموحة التي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي على ‏ملعب برج العرب بالإسكندرية.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي توج مؤخرا ببطولة الممتاز، بعد تخطيه سموحة في الجولة الماضية بهدف دون رد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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