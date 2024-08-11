"أشوفكم على خير قريب".. أول تعليق من كريم فؤاد بعد إصابته بالرباط الصليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

علق لاعب النادي الأهلي، كريم فؤاد، على إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، والتي تعرض لها في مباراة سموحة الماضية.

وكتب كريم عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "كل خسارة دون الجنة فهي دون، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، الدنيا دار إبتلاء وشقاء ودايماً الإبتلاء بيجي للشخص في الحاجة اللي هو بيحبها ونِفسه فيها وطموحه وسعادته فيها، ودا بيكون اختبار ليك هتعمل ايه في الموقف دا، وأن الاختبار والبلاء دا بيكون ليه أجر كبير ورفع درجات في الجنة وتكفير ذنوب وحاجات كتير عظيمة أوى مقابل اني اصبر على الابتلاء ده".

وأضاف: "وأنا كان مكتوب لي إصابة في الرباط الصليبي للمرة الثانية، بس عندي إحساس تاني خالص مع الاختبار ده، إن أنا في نعمة كبيرة أوى وإن الحمد لله ربنا رزقني بإختبار سهل وهين أوي مقابل ابتلاءات ناس تانيه اصعب من دا بكتير، وكمان اختبار مش جديد عليا بَعيده للمرة الثانية في وقت قصير هعرف اتعامل معاه بشكل كويس ويمكن احسن".

وتابع: "عشان كدا بحمد ربنا أن الإبتلاء اللي هاخد عليه أجر كبير وعظيم مش بالصعوبة القاسية اللي توجعني وتهدني".

وأتم لاعب الأهلي: "أنا بحمد ربنا وراضي ومؤمن جداً إن ربنا بيحبنا نقرب منه بالعبادات اللي منها الصبر والدعاء، الحمدلله مستعد للاختبار ومتحمس، شوية وقت وهنرجع نحارب من تاني، أشوفكم على خير قريب".

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