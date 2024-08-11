مصر تستعد لطلب استضافة أولمبياد 2036 أو 2040

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف رئيس اللجنة الأولمبية الأفريقية، مصطفى بيراف، أن مصر تستعد للتقدم بطلب من أجل استضافة أولمبياد 2036 أو 2040.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية في المؤتمر الصحفي لختام أولمبياد باريس 2024: "تحسين البنية التحتية والمرافق الرياضية في الدول الأفريقية، سيكون المفتاح من أجل استضافة الأولمبياد".

وأضاف: "مصر ستتقدم بطلب لاستضافة أولمبياد 2036 أو 2040".

وتابع: "سننظر في قضايا البنية التحتية مثل الطرق والمطارات، ومصر لديها بالفعل إمكانات بنية تحتية مميزة".

واختتم الجزائري: "هناك عرضا أفريقيا آخر من الممكن أن يتحول إلى رسمي، بجانب دراسة كيب تاون عاصمة جنوب إفريقيا، والترشح لاستضافة الألعاب الأولمبية".

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