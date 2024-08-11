"بتهمة الاعتداء على شاب".. نجم الأهلي السابق داخل أحد أقسام شرطة الساحل الشمالي (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

دخل لاعب النادي الأهلي السابق أحمد علي، في مشاجرة مع أحد المواطنين بالساحل الشمالي يدعى مصطفى خلف، مما أدى إلى أحد أقسام الساحل الشمالي.

وقرر نيابة العالمين إخلاء سبيل نجم الأهلي السابق، بعد اتهامه بالاعتداء، على شاب في الساحل الشمالي.

وانتشر فيديو خلال الساعات الماضية، عبر منصة "تيك توك"، من قبل فتاة تسمى فرح مصطفى، وتدعي إنها نجلة المجني عليه، قائلة: "أن أسرة المجني عليه قامت بتحرير محضر، ضد لاعب الأهلي، وتم عرضه على النيابة قبل أن يتم إخلاء سبيله اليوم".

وأشارت الفتاة: "أن الواقعة حدثت في أحد المناطق بالساحل الشمالي، أدت إلى إصابة والدها بجروح وكسور، بسبب ما تعرض له من قبل نجم الأهلي السابق".

ويأتي سبب الخلاف والشجار بين نجم الأهلي السابق والمجني عليه، بسبب حدوث مشادة بين الأطفال الصغار.