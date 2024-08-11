شكرا لقرائتكم خبر عن الوقوف دقيقة حدادا على روح صلاح حسنى قبل مباراة الأهلى وزد والان مع تفاصيل الخبر

حرص لاعبو الأهلي وزد على الوقوف دقيقة حداد على روح صلاح حسني نجم الأهلي الراحل قبل انطلاق المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الجولة الـ25‏ لبطولة الدوري الممتاز.‏

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.‏

الدفاع: ياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وكريم الدبيس.

الوسط: كريم نيدفيد ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله.

الهجوم: محمود كهربا.

وتواجد على دكة البدلاء كل من:‏ معتز محمد ويوسف عبد الحفيظ وحازم جمال وأحمد عابدين وأحمد أشرف وأحمد طعيمة ومحمد ‏رأفت ويوسف جمال وريندورف أدوم.

بينما جاء تشكيل زد كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: عبد الله بكري- أحمد زكي- علي جمال.

الوسط: مروان محمود- أحمد عاطف قطة- إسلام عبد اللاه.

الهجوم: مصطفى سعد ميسي- رأفت خليل-عبد الرحمن البانوبي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من:- عمرو حسام- محمد سمير- أحمد سيد عبد النبي- شادي حسين- مصطفى زيكو- مصطفى العش- أحمد الصغيري- بيتر موتوموسي- حازم العسكري.

مباراة الأهلي وزد اليوم، هو اللقاء الرابع بين الفريقين في تاريخ المسابقة، سبق للنادي الأهلي أن التقى مع نادي زد باسمه القديم "إف سي مصر FC Masr"، وذلك بعد صعوده للدوري الممتاز المرة الأولى في تاريخه موسم 2019-2020، قبل أن يهبط مرة أخرى للدرجة الثانية ثم يعود للدوري العام مرة اخرى.

وفي مباراتي الأهلي مع زد باسمه القديم موسم 2019-2020، فاز الأهلي في مباراة الدور الأول التي أقيمت يوم 5 يناير 2020 بنتيجة 3-1، أحرزها جونيور أجايي هدف وهدفين لمروان محسن، وفي مباراة الدور الثاني فاز الأهلي 3- صفر أحرزها عمرو السولية ومحمود كهربا وجونيور أجايي.

وفاز الأهلي في مباراة الدور الأول هذا الموسم بنتيجة 1- صفر، أحرزه وسام أبو علي.

وحسم الفريق لقب المسابقة للمرة الرابعة والأربعين قبل انتهائها بثلاثة أسابيع، وذلك بعد وصوله للنقطة 81، ووصول أقرب منافسيه بيراميدز للنقطة 73 ومتبقي لبيراميدز مباراتين فقط، وهو ما يعني وصول الأهلي لنقطة التتويج بالبطولة نظراً لأن أقصى ما يصل اليه بيراميدز من نقاط هو النقطة 79 بفرض فوزه في مباراتيه المتبقيتين.