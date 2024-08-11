شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 11 / 8 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 11 / 8 / 2024، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، منها ممر شرفى من لاعبى زد للأهلى بعد التتويج بدرع الدورى ودرع لبيبو.



تقارير: مدافع رابيدز الأمريكي يهدد صفقة انتقال عبد المنعم إلى نيس الفرنسي

كشف فابريزيو رومانو، الخبير فى سوق الانتقالات الأوروبية، أن نادي نيس الفرنسي دخل سباق التعاقد مع مويس بومبيتو مدافع كولورادو رابيدز الأمريكي، لتدعيم خطه الخلفي فى الموسم الجديد.

عمر فايد: لم يكن أحد يتوقع ما حققه المنتخب الأولمبى فى باريس..والقادم أفضل

علّق عمر فايد، لاعب منتخب مصر الأولمبى، على خسارة المنتخب من المغرب بسداسية فى أولمبياد باريس وضياع حلم التتويج بالميدالية البرونزية لأول مرة فى التاريخ.

كريم فؤاد: "بحمد ربنا وراضي.. وشوية وقت وهنرجع نحارب من تاني"

عبر كريم فؤاد، نجم النادى الاهلى ، عن قبوله تحدى الإصابة بقطع فى الرباط الصليبى وذلك عبر حسابه على فيس بوك. وكتب كريم فؤاد ، "كل خسارة دُونَ الجنة، فهي دُون.. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، الدنيا دار ابتلاء وشقاء ودايماً الابتلاء بيجي للشخص في الحاجة اللي هو بيحبها ونِفسه فيها وطموحه وسعادته فيها، ودا بيكون إختبار ليك هتعمل ايه في الموقف دا، وأن الاختبار والبلاء دا بيكون ليه أجر كبير ورفع درجات في الجنة وتكفير ذنوب وحاجات كتير عظيمه اوي مقابل اني اصبر على الابتلاء دا".

الزمالك: أحمد فتوح فى انتظار العرض على النيابة... ولا صحة لصدور قرار بشأنه

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمى باسم نادى الزمالك، أن أحمد فتوح لاعب الفريق الكروى الأول ينتظر العرض على النيابة حتى الآن، مؤكدًا أنه لا صحة لإصدار قرار بشأنه.

الأهلي يعلن إصابة كريم فؤاد بقطع فى الرباط الصليبي الأمامي

أكد الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي أن الأشعة والفحوصات التي خضع لها كريم فؤاد لاعب الفريق ‏أثبتت إصابته بقطع فى الرباط الصليبي الأمامي.‏

ميكالي: المنتخب الأولمبى كرَّم الشعب المصري فى الميدان وقادرون على التحسن

علق البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي ، على نتائج الفراعنة في الأولمبياد، موجهاً رسالة إلى الجماهير بعد حصوله على المركز الرابع فى أولمبياد باريس 2024.

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا للطلائع وراحة لـ9 لاعبين فى غياب فتوح وصبحى

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية مساء اليوم، الأحد، على ملعب النادي بعد الحصول على راحة لمدة 48 ساعة عقب خوض مباراة زد الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

ممر شرفى من لاعبى زد للأهلى بعد التتويج بدرع الدورى ودرع لبيبو.. صورة

حرص لاعبو زد على تنظيم ممر شرفي للاعبي الأهلي قبل انطلاق المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الجولة الـ25‏ لبطولة الدوري الممتاز.‏

الوقوف دقيقة حدادا على روح صلاح حسنى قبل مباراة الأهلى وزد

حرص لاعبو الأهلي وزد على الوقوف دقيقة حداد على روح صلاح حسني نجم الأهلي الراحل قبل انطلاق المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الجولة الـ25‏ لبطولة الدوري الممتاز.‏