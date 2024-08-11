شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على طلائع الجيش بثلاثة أهداف لهدف بالشوط الأول لدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقدم بيراميدز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف في الشوط الأول في المباراة المقامة بينهما بإستاد جهاز الرياضة العسكرى في الجولة الأخيرة من عمر دورى نايل .
تقدم فيستون ماييلى بالهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة السادسة وأضاف نفس اللاعب الهدف الثانى بعده بدقيقتين ، وفى الدقيقة 39 أحرز كريم طارق هدف تقليص الفارق لطلائع الجيش ، وفى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع يضيف محمد رضا الهدف الثالث للفريق السماوى .
وجاء تشكيل طلائع الجيش كالآتي: -
حراسة المرمى: عمر رضوان.
خط الدفاع: أحمد متعب - عمرو طارق - خالد سطوحي - علي حمدي.
خط الوسط: إسلام محارب - حميد ماو - كريم طارق - الخواجة - موسى دياورارا.
خط الهجوم: محمد حمدي زكي.
بينما جاء تشكيل بيراميدز على النحو التالى : -
حراسة المرمى: أحمد ميهوب
خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - عبد الرحمن جودة
خط الوسط: بلاتي توريه - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - محمود زلاكة - فخري لاكاي
خط الهجوم: فيستون ماييلي
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
يوسف نادر - محمود مرعي - أحمد فتحي - إسلام عيسى - يوسف أسامة نبيه - دودو الجباس - مروان حمدي
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز