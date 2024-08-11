شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على طلائع الجيش بثلاثة أهداف لهدف بالشوط الأول لدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم بيراميدز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف في الشوط الأول في المباراة المقامة بينهما بإستاد جهاز الرياضة العسكرى في الجولة الأخيرة من عمر دورى نايل .



تقدم فيستون ماييلى بالهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة السادسة وأضاف نفس اللاعب الهدف الثانى بعده بدقيقتين ، وفى الدقيقة 39 أحرز كريم طارق هدف تقليص الفارق لطلائع الجيش ، وفى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع يضيف محمد رضا الهدف الثالث للفريق السماوى .

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالآتي: -

حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: أحمد متعب - عمرو طارق - خالد سطوحي - علي حمدي.

خط الوسط: إسلام محارب - حميد ماو - كريم طارق - الخواجة - موسى دياورارا.

خط الهجوم: محمد حمدي زكي.



بينما جاء تشكيل بيراميدز على النحو التالى : -

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - عبد الرحمن جودة

خط الوسط: بلاتي توريه - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - محمود زلاكة - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي



ويتواجد على مقاعد البدلاء:

يوسف نادر - محمود مرعي - أحمد فتحي - إسلام عيسى - يوسف أسامة نبيه - دودو الجباس - مروان حمدي