انجاز تاريخي.. تعرف على حصيلة ميداليات العرب في أولمبياد باريس 2024

الشارقة - اميمة ياسر -

يتزايد البحث في مصر والعالم العربي، عن الحصيلة العربية في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، والتي أقيمت في العاصمة الفرنسية، وذلك بعد نهايتها بشكل رسمي.

وانتهت دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" اليوم الأحد.

ونجحت البعثة المصرية في أولمبياد 2024، في حصد 3 ميداليات، حيث توج أحمد الجندي بالميدالية الذهبية في الخماسي الحديث، وحصلت سارة سمير على فضية المصارعة، بينما حصل محمد السيد حصل على برونزية السلاح.

ومثل العرب في أولمبياد باريس 444 لاعبًا، بالإضافة إلى 22 منتخبًا، والذين استطاعوا حصد 17 ميدالية خلال دورة الألعاب الأولمبية 2024.

وفيما يلي حصيلة ميداليات العرب في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وفقا لموقع "القاهرة 24":

البحرين

حصلت بعثة البحرين التي ضمت 14 لاعبا، على 4 ميداليات، وجاءت كالتالي:

وينفرد يافي حصلت على الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر سيدات

سلوى عيد حصلت على الميدالية الفضية في سباق 400 متر سيدات

جور ميناسيان حصل على الميدالية البرونزية في رفع الأثقال

أحمد تاج الدين حصل على الميدالية الذهبية في المصارعة.

مصر

حصلت بعثة مصر التي ضمت 146 لاعبا، على 3 ميداليات، وجاءت كالتالي:

أحمد الجندي حصل على الميدالية الذهبية في الخماسي الحديث

سارة سمير حصلت على الميدالية الفضية في رفع الأثقال

محمد السيد حصل على الميدالية البرونزية في السلاح

الجزائر

حصلت بعثة الجزائر التي ضمت 44 لاعبا، على 3 ميداليات، وجاءت كالتالي:

كيليا نمور حصلت على الميدالية الذهبية في الجمباز

إيمان خليف حصلت على الميدالية الذهبية في الملاكمة

جمال سجاتي حصل على الميدالية البرونزية في سباق 800 متر

تونس

حصلت بعثة تونس التي ضمت 26 لاعبا، على 3 ميداليات، وجاءت كالتالي:

فراس القطوسي حصل على الميدالية الذهبية في التايكوندو

فارس فرجاني حصلت على الميدالية الفضية في السلاح

محمد خليل الجندوبي حصل على الميدالية البرونزية في التايكوندو

المغرب

حصلت بعثة المغرب التي ضمت 61 لاعبا، على ميداليتين، وجاءت كالتالي:

سفيان البقالي حصل على الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر رجال

منتخب المغرب الأولمبي حصل على الميدالية البرونزية في كرة القدم

الأردن

حصلت بعثة الأردن التي ضمت 12 لاعبا، على ميدالية واحدة، وجاءت كالتالي:

زيد عبد الكريم حصل على الميدالية الفضية في التايكوندو

قطر

حصلت بعثة قطر التي ضمت 13 لاعبا، على ميدالية واحدة، وجاءت كالتالي:

معتز برشم حصل على الميدالية البرونزية في الوثب العالي

موريتانيا

لم تحصل بعثة موريتنانيا التي ضمت لاعبين، علي أي ميدالية خلال الأولمبياد.

الإمارات

لم تحصل بعثة الأمارات التي ضمت 13 لاعبا، علي أي ميدالية خلال الأولمبياد.

السعودية

لم تحصل بعثة السعودية التي ضمت 8 لاعبين، علي أي ميدالية خلال الأولمبياد.

السودان

لم تحصل بعثة السودان التي ضمت 4 لاعبين، علي أي ميدالية خلال الأولمبياد.

الصومال

لم تحصل بعثة الصومال التي ضمت لاعب واحد، علي ميدالية خلال الأولمبياد.

العراق

لم تحصل بعثة العراق التي ضمت 23 لاعبا، علي أي ميدالية خلال الأولمبياد.

الكويت

لم تحصل بعثة الكويت التي ضمت 9 لاعبين، علي أي ميدالية في الأولمبياد.

اليمن

لم تحصل بعثة اليمن التي ضمت 4 لاعبين، على أي ميدالية خلال الأولمبياد.

جزر القمر

لم تحصل بعثة جزر القمر التي ضمت 4 لاعبين، علي أي ميدالية خلال الأولمبياد.

جيبوتي

لم تحصل بعثة جيبوتي التي ضمت 7 لاعبين، علي أي ميدالية خلال الأولمبياد.

سوريا

لم تحصل بعثة سوريا التي ضمت 6 لاعبين، علي أي ميدالية خلال الأولمبياد.

عمان

لم تحصل بعثة عمان التي ضمت 4 لاعبين، علي أي ميدالية خلال الأولمبياد.

فلسطين

لم تحصل بعثة فلسطين التي ضمت 8 لاعبين، علي أي ميدالية خلال الأولمبياد.

لبنان

لم تحصل بعثة لبنان التي ضمت 9 لاعبين، علي أي ميدالية خلال الأولمبياد.

ليبيا

لم تحصل بعثة ليبيا التي ضمت 6 لاعبين، علي أي ميدالية خلال الأولمبياد.