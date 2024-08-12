شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة المصرية فى حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

شاركت البعثة المصرية في حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث حققت بعثة مصر خلال الدورة خلال أولمبياد باريس 3 ميداليات متنوعة مقسمة إلى ذهبية وفضية وبرونزية، عن طريق أحمد الجندى بطل الخماسى وسارة سمير لاعبة رفع الاثقال، بالإضافة إلى محمد السيد لاعب السلاح، على الترتيب.

وحقق أحمد الجندى لاعب منتخب الخماسي الحديث المركز الأول والميدالية الذهبية فى منافسات الخماسى بعد أن حقق الرقم القياسي وكسر الرقم الأولمبى، حيث حقق 1555 نقطة.

كما حققت سارة سمير لاعبة رفع الأثقال الميدالية الفضية، بعد أن رفعت 268 كجم، لتحديد الميدالية الثانية فى مشوارها الأولمبى، حيث سبق أن توجت ببرونزية أولمبياد ريو دى جانيرو، بالإضافة إلى ميدالية محمد السيد الذى حقق أول ميدالية أولمبية للبعثة المصرية فى أولمبياد باريس، بعد أن تغلب على لاعب المجر، حيث تغلب فى البطولة على كل من لاعبى كولومبيا وإيطاليا وبلجيكا قبل أن يخسر أمام لاعب فرنسا ثم يفوز على لاعب المجر ويتوج بالبرونزية.

البعثة المصرية في حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية باريس

البعثة المصرية في حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية باريس

البعثة المصرية في حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية باريس

البعثة المصرية في حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية باريس