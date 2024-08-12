شكرا لقرائتكم خبر عن فيستون ماييلى خامس لاعب يسجل هاتريك فى الدورى هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز الكونغولى فيستون ماييلى مهاجم بيراميدز، ثلاثة أهداف "هاتريك" فى شباك طلائع الجيش، فى المباراة التى حقق فيها فريقه الفوز بخمسة أهداف مقابل هدفين، فى إطار منافسات الجولة الثلاثة والثلاثين من دورى nile.

خامس لاعب يسجل هاتريكوأصبح فيستون ماييلى خامس لاعب يسجل "هاتريك" هذا الموسم، حيث سبقه 4 لاعبين فى بطولة الدورى نستعرضهم فى التقرير التالى:



أسامة فيصل

أول اللاعبين هو أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلى الذى سجل أول هاتريك هذا الموسم، عندما أحرز 3 أهداف فى شباك نادى المصرى فى إطار الجولة السادسة من الدورى.



حسام غانم "إيفونا"

ثانى اللاعبين هو حسام غانم الشهير بـ"إيفونا" مهاجم نادى الجونة، عندما سجل 3 أهداف فى شباك البنك الأهلى فى الجولة التاسعة من بطولة الدورى.

محمود قاعود

ثالث اللاعبين هو محمود قاعود مهاجم البنك الأهلى الذى نجح فى تسجيل هاتريك فى شباك المقاولون العرب فى إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدورى.

وسام أبو علي

رابع اللاعبين هو وسام أبو على مهاجم النادى الأهلى الذى سجل الهاتريك فى شباك المقاولون العرب فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين من الدورى.