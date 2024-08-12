شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى بعد مباريات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتعلت المنافسة على صراع ترتيب دورى هدافى دورى nile بعدما استطاع الكونغولى فيستون ماييلى مهاجم بيراميدز إحراز ثلاثة أهداف "هاتريك" لفريقه رافعا رصيده إلى 17 هدفا في مباراة فريقه أمام طلائع الجيش التي انتهت لصالح السماوى بخمسة أهداف مقابل هدفين في الجولة المقدمة بينهما من الأسبوع الـ34 للمسابقة .



ويتصدر الفلسطيني وسام أبو على مهاجم الأهلى صدارة ترتيب هدافى الدورى برصيد 18 هدفا، ومنح كولر المدير الفني للأحمر اللاعب راحة من المباريات المتبقية بعدما حسم الأحمر الدورى.



وتتبقى لبيراميدز مباراة واحدة بالدورى أمام الداخلية، بينما ينتظر الأهلى مباراتين أمام إنبى ومودرن فيوتشر.