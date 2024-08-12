ناصر عباس: ركلة جزاء وبطاقة حمراء وتدخل VAR الأبرز فى لقاء الأهلى وزد

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القاهرة - سامية سيد - تحليل الحكم الدولي / ناصر عباس

المباراة : الأهلي * زد أف سي

اللقاء المؤجل من الحولة 25 من دوري Nile

النتيجة النهائية : هدفان مقابل / هدف لصالح الأهلي

حكم ساحة : إبراهيم محمد

المساعد الأول : وائل شعبان

المساعد الثاني : أحمد زيدان

الحكم الرابع : محمود رشدي

حكام الـVAR : أمين عمر - أحمد حسام طه



على الرغم من سهولة المباراة نتيجة عدم وجود ضغوط على طاقم التحكيم إلا أن الحكم لم تكن قراراته دائما صحيحة نتيجة اختلاف المعايير، وعدم الفهم الصحيح لقانون كرة القدم، بالإضافة إلى اختلاف الحكم مع حكم الـVAR، وكانت أهم القرارات كالتالي :



الحالة الأولى: في الدقيقة 19 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح نادي زد وأشهر البطاقة الصفراء للاعب الأهلي عمر كمال واعتراض من لاعبي الأهلي على صحة القرار، واستدعى الـVAR الحكم للمشاهدة لتغيير القرار ولكن الحكم عاد واحتسب ركلة جزاء غير صحيحة.



الحالة الثانية: أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب زد علي جمال للإنذار الثاني نتيجة التحام مشروع مع لاعب الأهلي قفشة، وقرار الطرد غير صحيح نتيجة عدم وجود المخالفة.



الحالة الثالثة: انفرار من لاعب الأهلي عمر كمال من منتصف الملعب والحكم يحتسب مخالفة غير موجودة واعتراض من اللاعب على قرار الحكم.

تقييم عنصر اللياقة البدنية، وقراءة اللعب، والتمركز:

تميز الحكم في استغلال عنصري التحمل العام وتحمل السرعة، ويجب أن يطور من أدائه في التوقع وقراءة اللعب.



الحكام المساعدون وتقيم الأداء الفني:

المساعد الأول : تعاون بشكل متميز مع الحكم في ضبط حالات التسلل.

المساعد الثاني : تعاون مع الحكم في الإشارة إلى حالات التسلل باستثناء الدقيقة 35 حيث أخطأ في تقدير التسلل.

الحكم الرابع : تعاون مع الحكم في تطبيق القانون.



حكام VAR :

تدخل حكم VAR في ركلة الجزاء المحتسبة والحكم يعود ويقرر ركلة جزاء.