شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 11 / 8 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 11 / 8 / 2024، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، منها ممر شرفى من لاعبى زد للأهلى بعد التتويج بدرع الدورى ودرع لبيبو.

بدلاء الأهلى يهزمون زد بثنائية.. والأحمر يصل للانتصار الـ21 على التوالي

حقق فريق الأهلي الفوز على زد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الجولة الـ25‏ لبطولة الدوري الممتاز، ليصل إلى الانتصار رقم 21 على التوالي ويوسع أطول سلسلة بلا هزيمة.‏

محمود كهربا رجل مباراة الأهلى وزد

حصل محمود كهربا لاعب الأهلي على جائزة رجل مباراة فريقه أمام زد والتي جمعتهما مساء الأحد على استاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الجولة الـ25‏ لبطولة الدوري الممتاز.

بيراميدز يهزم طلائع الجيش بخماسية مقابل هدفين فى دورى نايل

فاز بيراميدز على طلائع الجيش بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى في الجولة الأخيرة من عمر دورى نايل.

البعثة المصرية فى حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

شاركت البعثة المصرية في حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث حققت بعثة مصر خلال الدورة خلال أولمبياد باريس 3 ميداليات متنوعة مقسمة إلى ذهبية وفضية وبرونزية، عن طريق أحمد الجندى بطل الخماسى وسارة سمير لاعبة رفع الاثقال، بالإضافة إلى محمد السيد لاعب السلاح، على الترتيب.

تقارير: مدافع رابيدز الأمريكي يهدد صفقة انتقال عبد المنعم إلى نيس الفرنسي

كشف فابريزيو رومانو، الخبير فى سوق الانتقالات الأوروبية، أن نادي نيس الفرنسي دخل سباق التعاقد مع مويس بومبيتو مدافع كولورادو رابيدز الأمريكي، لتدعيم خطه الخلفي فى الموسم الجديد.

الزمالك: أحمد فتوح فى انتظار العرض على النيابة... ولا صحة لصدور قرار بشأنه

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمى باسم نادى الزمالك، أن أحمد فتوح لاعب الفريق الكروى الأول ينتظر العرض على النيابة حتى الآن، مؤكدًا أنه لا صحة لإصدار قرار بشأنه.

الأهلي يعلن إصابة كريم فؤاد بقطع فى الرباط الصليبي الأمامي

أكد الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي أن الأشعة والفحوصات التي خضع لها كريم فؤاد لاعب الفريق ‏أثبتت إصابته بقطع فى الرباط الصليبي الأمامي.‏