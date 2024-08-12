شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان: أحيى بدلاء وناشئى الأهلى على أدائهم أمام زد.. وأشكر كولر والان مع تفاصيل الخبر

أعرب سامي قمصان القائم بأعمال المدير الفني للأهلي عن سعادته بقيادة فريقه للفوز على زد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد في اللقاء المؤجلة من الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري المصري.

قال قمصان خلال المؤتمر الصحفي: "حابب أشكر مارسيل كولر على الثقة التي منحها لي وبالتنسيق مع المدير الفني كان لدينا هدف وهو إراحة بعض اللاعبين الذين خاضوا مباريات كثيرة ونمنح عدد من الدقائق للبدلاء ومنح الفرصة للاعبين الناشئين، وأحييهم على الأداء والإصرار طوال المباراة ومساعدة فريقهم واللاعبين الصغار على تحقيق الفوز وتقديم أداء مشرف".

وأضاف: "كان لدينا تنظيم خلال المباراة خاصة في التغطية الدفاعية والاستحواذ وكان الخطأ الوحيد في كرة هدف زد، رغم أننا حذرنا اللاعبين قبل المباراة أن فريق زد من الفرق الجيدة التي تجيد تنفيذ الارتداد، وأنهينا الشوط الأول بهدف وكان لدينا إصرار على تسجيل هدف ثان مع بداية الشوط الثاني وهو ما تحقق كما أن حالة الطرد في صفوف الفريق المنافس أراحتنا بعض الشيء".

وتابع: "الحكم شعرت بأن الحكم متعاطف مع فريق زد بعد الطرد، وكان هناك بعض القرارات في صالحنا لم يحتسبها لنا، واللاعبين الشباب قدموا مباراة جيدة مثل محمد عبد الله ومصطفى أبو الخير، والتغييرات الذين شاركوا في نهاية الشوط الثاني مثل يوسف عبد الحفيظ وأحمد طعيمة ومعتز محمد".