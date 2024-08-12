الأمير ويليام والأميرة كيت: إنجاز فريق بريطانيا الأولمبي فخر لنا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: حقق فريق بريطانيا العظمى المشارك في أولمبياد باريس الذي اختتم الأحد المركز السابع برصيد 34 ميدالية متنوعة، منها 14 ذهبية، و 22 فضية، و 29 برونزية، مما دفع الأمير ويليام ولي عهد العرش البريطاني وأمير ويلز وزوجته الأميرة كيت إلى الإشادة بما حققته البعثة الأولمبية البريطانية.

كتب الأمير ويليام وأميرة ويلز على حسابهما الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي: "أحسنتم يا فريق بريطانيا العظمى، يا لها من رحلة لا تصدق! أظهر كل رياضي منكم تفانيا كبيرا وقلبا وشغفا، لقد جعلتمونا جميعا في قمة الشعور بالفخر".

وأضافا: "نحن هنا للاحتفال بكل انتصار تحقق في أولمبياد باريس، ونتطلع إلى المزيد في الألعاب البارالمبية في وقت لاحق من الصيف".

وكانت كلماتهم المشجعة مصحوبة بفيديو كان عبارة عن مونتاج لرسائل من جانب مجموعة من المشاهير، بما في ذلك النجم الكروي الشهير ديفيد بيكهام.

وكانت أميرة ويلز قد كشفت في آذار (مارس) أنها تتلقى العلاج الكيميائي لشكل من أشكال السرطان، والذي تم اكتشافه أثناء جراحة البطن المخطط لها.

وقد ورد أن الأمير ويليام، قد شعر بصدمة جعلته يشعر بالدمار النفسي، وقال كاتب السيرة الملكية روبرت جوبسون لصحيفة US Weekly، إن ويليام شعر بالحزن الشديد عندما تبين أن والده الملك تشارلز كان يعاني أيضًا من مرض السرطان، وقد حاولت كيت مواساته والوقوف إلى جانبه والشد من أزره باعتباره هو الأكثر تضرراً.