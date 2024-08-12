مواصلا تحطيم الأرقام القياسية.. بدلاء الأهلي يحققون الفوز على زد بثنائية في الدوري (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

واصل الأهلي سلسلة انتصاراته في الدوري المصري، بفوز على نظيره زد إف سي، بثنائية مقابل هدف.

وأقيمت المباراة مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.

وكان االأهلي قد نجح في التتويج بلقب الدوري المصري بعد الفوز على سموحة ووصوله للنقطة 81.

وخاض الأهلي مباراته تحت القيادة الفنية للمدرب العام سامي قمصان، بعد أن حصل المدير الفني مارسيل كولر ومعه عدد من اللاعبين الأساسيين على إجازة بعد حسم لقب درع الدوري.

تقدم الأهلي بالهدف الأول عن طريق محمود كهربا بهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أضاف أحمد عبد القادر الهدف الثاني بمهارة فردية رائعة ثم تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 63.

وقلص مصطفى سعد ميسي النتيجة بإحرازه الهدف الأول لزد في الدقيقة 88 من عمر اللقاء عن طريق عرضية من ركلة حرة مباشرة، أخطأها حارس الأهلي مصطفى مخلوف لتسكن الشباك.

كما شهدت المباراة إهدار عبد الله بكري لاعب زد ركلة جزاء في الدقيقة 21 من عمر اللقاء، كما تعرض زميله علي جمال للطرد في الدقيقة 49 لتراكم الإنذارات.

يشار إلى أن فوز الأهلي اليوم يعتبر الـ21 تواليًا في الدوري المصري الممتاز، مواصلًا تحطيم أرقامه القياسية.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد الأهلي إلى 84 نقطة وهو حاسمًا للقب درع الدوري المصري سلفًا فيما يتجمد زد عند 47 نقطة.

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