الامارات | فرحة وصلاوية بعد «الجوائز الـ 5» في حفل «المحترفين»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى نادي الوصل سعادته عقب حصول لاعبي الفريق الأول لكرة القدم على النصيب الأكبر من جوائز الموسم الماضي، إذ ظفروا بخمس جوائز، هي: أفضل لاعب إماراتي، وأفضل لاعب أجنبي، وأفضل حارس مرمى، وأفضل مدرب، وجائزة هداف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما استغرب جمهور «الإمبراطور» من عدم حصول لاعب الفريق، المالي سياكا سيديبي على جائزة أفضل لاعب مقيم.

وكانت رابطة المحترفين قد كرّمت خلال حفلها السنوي الذي أقامته، أول من أمس، في فندق قصر الإمارات في أبوظبي، الفائزين بجوائز الموسم الكروي 2023-2024، إذ تضمنت الجوائز فئات أفضل لاعب إماراتي، وأفضل لاعب أجنبي، وأفضل لاعب إماراتي واعد، وأفضل لاعب واعد مقيم أو من مواليد الدولة، وكذلك أفضل حارس مرمى، وأفضل مدرب، وأجمل هدف، وأفضل لاعب من اختيار الجمهور.

وبارك عضو مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم أحمد الطنيجي على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «إكس» الجوائز الوصلاوية، قائلاً: «مبروك إلى جمهور الوصل وميلوش وخالد السناني وفابيو ليما وعلي صالح وسياكا».

وأعلن عن أنه سيتم تكريم اللاعب المالي سياكا سيديبي من مجلس إدارة النادي، والجهازين الفني والإداري واللاعبين.

واختتم: «جمهورنا العزيز نعدكم ألا ندخر جهداً لفرحكم تكريماً لجهدكم ووقوفكم الدائم معنا».

وتوّج علي صالح لاعب نادي الوصل بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، فيما نال نيكولاس خيمينيز لاعب نادي الوصل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، وحصد سفيان رحيمي لاعب العين جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور.

ونال الصربي ميلوش ميلوييفيتش مدرب نادي الوصل، جائزة القائد لأفضل مدرب، وحصد خالد السناني حارس الوصل جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، كما تشارك الثلاثي فابيو ليما «الوصل»، وفاكوندو دانيال «الوحدة»، ودانييل بيسا «كلباء» جائزة الحذاء الذهبي لهداف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

في المقابل، استغرب عدد كبير من جمهور الوصل على مواقع التواصل الاجتماعي من عدم حصول اللاعب سياكا على لقب أفضل لاعب مقيم، حيث نال سيكو بابا لاعب البطائح المنضم حديثاً للعين جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد مقيم أو مواليد الدولة.

وتداول وصلاوية إحصاءات خاصة باللاعبين كشفت عن تفوق لاعب «الإمبراطور» الذي خاض جميع مباريات الفريق في الدوري البالغة 26 مباراة وأحرز ستة أهداف ولعب ست تمريرات حاسمة، بينما شارك سيكو بابا في 21 مباراة وأحرز خمسة أهداف ولعب خمس تمريرات حاسمة.

من جهته، أعرب مدرب الوصل الصربي ميلوش ميلوييفيتش عن سعادته بحصوله على جائزة أفضل مدرب، وقال في تصريحات صحافية، إن ما حققه الفريق من إنجاز بالتتويج بالثنائية الموسم الماضي، يضعه أمام مسؤولية كبيرة للحفاظ على المكانة التي وصل إليها.

وأضاف: «سنكون تحت ضغط لأننا الأبطال، لكنه سيكون ضغطاً إيجابياً لنا، وسيجعلنا نتكاتف ونعطي كل ما نملك في الموسم الجديد».

عادل درويش: سياكا يستحق لقب أفضل لاعب مقيم

أكد المحلل الرياضي عادل درويش أن الوصل استحق الحصول على أكبر عدد من الجوائز في حفل رابطة المحترفين، بينما أشار إلى أن المعايير غير واضحة بالنسبة إلى اختيار أفضل لاعب مقيم.

وقال درويش لـ«الإمارات اليوم» الأرقام والإحصاءات تؤكد أحقية لاعب الوصل، سياكا سيديبي بالحصول على لقب أفضل لاعب مقيم، موضحاً: «اللاعب المالي قدم موسماً رائعاً، وأسهم في تحقيق الوصل لثنائية الدوري والكأس».

وأضاف: «في المقابل سيكو بابا غاب عدداً كبيراً من المباريات بداعي الإيقاف، إلى جانب أن سياكا تفوق عليه في الجوانب كافة».

وتابع: «ليس منطقياً أن يتم حرمان اللاعب المالي من الجائزة بسبب حصول الوصل على خمس جوائز، حيث إنه يجب اختيار الأفضل في الموسم، وفقاً لمعايير محددة دون النظر إلى النادي الذي يلعب اللاعب في صفوفه».