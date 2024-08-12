الأهلي يواصل انتصاراته بالدوري المصري الممتاز بثنائية في مرمى زد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق الفوز على حساب نظيره زد، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين، من الجولة الـ 25 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز ثنائية المارد الأحمر في اللقاء كلا من، محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 3+45 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف زميله أحمد عبد القادر الهدف الثاني في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

وسجل هدف زد الوحيد في اللقاء، اللاعب مصطفى سعد ميسي في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رصيده إلى النقطة رقم 84 في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي تمكن من حسم لقب الدوري المصري الممتاز، من الجولة الماضية أمام فريق سموحة، بعد تحقيق الفوز، بنتيجة هدف دون مقابل.

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