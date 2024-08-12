"بعد الفوز على زد".. موعد مباراة الأهلي المقبلة بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره زد، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين، من الجولة الـ 25 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رصيده إلى النقطة رقم 84 في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره إنبي، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 أغسطس الجاري، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

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