20 صورة من حفل ختام أولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أسدل الستار على دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعد أسبوعين شهدوا منافسات ملحمية بين لاعبي المنتخبات في مختلف المنافسات.

واستطاعت الولايات المتحدة الأمريكية اعتلاء صدارة جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد ختام المنافسات بالفوز بذهبية كرة السلة للسيدات، والوصول إلى 40 ميدالية ذهبية.

جدول ترتيب ميداليات أولمبياد باريس 2024

1. أمريكا - 40 ذهبية - 44 فضية - 42 برونزية

2. الصين - 40 ذهبية - 24 فضية - 24 برونزية

3. اليابان - 20 ذهبية - 12 فضية - 13 برونزية

4. أستراليا - 18 ذهبية - 19 فضية - 16 برونزية

5. فرنسا - 16 ذهبية - 26 فضية - 22 برونزية

وتكونت البعثة المصرية التي شاركت في أولمبياد باريس 2024 من 164 رياضيًا ورياضية في 22 منافسة مختلفة بأولمبياد باريس 2024.

وحصدت البعثة المصرية 3 ميداليات، ذهبية الخماسي الحديث لأحمد الجندي، وفضية رفع الأثقال لسارة سمير، وبرونزية السلاح لمحمد السيد.