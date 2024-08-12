ماييلي يهدد وسام.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
اشتعلت المنافسة في جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز لموسم 2023/24.
وجاء ذلك بعد تسجيل لاعب بيراميدز، فيسون ماييلي، لثلاثية في مرمى طلائع الجيش في الفوز بنتيجة 5-2 اليوم الأحد.
جدول ترتيب هدافي الدوري الممتاز
1. وسام أبو علي - 18 هدفا
2. فيستون ماييلي - 17 هدفا
3 حسام أشرف - 14 هدفا
4. مابولولو - 11 هدفا
5. حسان حسام - 11 هدفا
الجدير بالذكر أن النادي الأهلي يتبقى له مباراتين في الدوري المصري، بينما يتبقى لبيراميدز مباراة واحدة أمام الداخلية.
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