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ماييلي يهدد وسام.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

اشتعلت المنافسة في جدول ترتيب هدافي الممتاز لموسم 2023/24.

وجاء ذلك بعد تسجيل لاعب بيراميدز، فيسون ماييلي، لثلاثية في مرمى طلائع الجيش في الفوز بنتيجة 5-2 اليوم الأحد.

جدول ترتيب هدافي الدوري الممتاز

1. وسام أبو علي - 18 هدفا

2. فيستون ماييلي - 17 هدفا

3 حسام أشرف - 14 هدفا

4. مابولولو - 11 هدفا

5. حسان حسام - 11 هدفا

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي يتبقى له مباراتين في الدوري المصري، بينما يتبقى لبيراميدز مباراة واحدة أمام الداخلية.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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