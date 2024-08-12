الزمالك يكشف موقفه من عروض زيزو.. ومفاوضات بن شرقي وطارق حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف المتحدث الرسمي باسم الزمالك، أحمد سالم، موقف الإدارة من مفاوضات بيع زيزو، وحقيقة عودة بن شرقي وطارق حامد.

وقال سالم في تصريحات لقناة "أم بي سي مصر": "الأرقام المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن عرض نيوم لضم زيزو بعيدة عن الواقع، ومجلس إدارة الزمالك يدرس العرض المقدم".

وتابع: "أشرف بن شرقي له سعر سوقي من وجهة نظره كمرتب سنوي، ورقم ممكن يكون مبالغ فيه، ونحن لدينا سقف تعاقدات معين".

وأتم متحدث الزمالك: "أنا كمشجع أتمنى عودة طارق حامد للزمالك، لكن ننتظر من جوميز بعد مباراة الجيش تقريرا نهائيا بكل احتياجاته، اللاعبين الراحلين والمطلوبين، وكل الخيارات مفتوحة لضم أي لاعب".