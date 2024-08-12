الأهلي يواصل تحطيم الأرقام القياسية في بطولة الدوري المصري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره زد، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين، من الجولة الـ 25 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رصيده إلى النقطة رقم 84 في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ونجح الأهلي، في تحقيق رقماً تاريخياً بتحقيق 21 فوز متتالي ببطولة الدوري المصري الممتاز، ليعادل الرقم القياسي للفريق بين موسمي 2003-2004- 2004-2005 خلال الفترة من مايو 2004 حتى يناير 2005، تحت قيادة المدير الفني مانويل جوزيه.

وعزز مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي بمساعدة سامي قمصان، الذي تولى مهمة الإدارة الفنية لمباراة زد اليوم، سلسلة الانتصارات المتتالية في موسم واحد لتصل إلى 21 مباراة، ليتخطى جوزيه صاحب الـ 17 مباراة متتالية، في موسم 2004-2005.

أقرأ أيضاً:

"أشوفكم على خير قريب".. أول تعليق من كريم فؤاد بعد إصابته بالرباط الصليبي

من هم أفضل لاعبي خط الوسط في فانتازي 2024/25؟