ستوري نجوم كرة القدم.. تدريبات استشفائية لصالح.. مانجة ربيعة.. كشري بيرسي تاو



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم المصري محمد صلاح، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال قيامه ببعض التدريبات التأهيلية.

كما نشر نجم ريال مدريد جود بيلينجهام، عدد من الصور له خلال تواجده في مران الفريق الملكي؟

وشارك نجم المنتخب المصري متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي صورة له، رفقة نجم النادي الأهلي وسام أبو علي وعضو مجلس الإدارة بالنادي محمد سراج.

وقام النجم الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنشر عبر حسابه الرسمي، وهو يستعد لتناول طبق كشري.

ونعى نجم نادي الزمالك حازم إمام، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي صلاح حسني، الذي وافته المنية يوم السبت الماضي 10 أغسطس.

ونشر نجم النادي الأهلي، رامي ربيعة صورة له رفقة المطرب محمد الشرنوبي، وهما يتناولان المانجو.

وحرص لاعب طلائع الجيش السابق صلاح أمين، على دعم نجم النادي الأهلي كريم فؤاد، بعد تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وقام نجم نادي آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش بنشر عدد من الصور، خلال خوضه إحدى المباريات رفقة فريقه.

وشارك النجم الفرنسي كليان مبابي متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

كما نشر لاعب الأهلي السابق أنتوني موديست، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة أحد أصدقائه.

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