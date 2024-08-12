أول رد فعل من الزمالك بشأن حبس فتوح 4 أيام على ذمة القضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف المتحدث الرسمي باسم الزمالك، أحمد سالم، أول رد فعل لمجلس إدارة النادي بشأن حبس فتوح 4 أيام على ذمة القضية.

وقال سالم في تصريحات لقناة "أم بي سي مصر": "عقب ذهاب فتوح إلى قسم العلمين، وصل عبد الواحد السيد إليه فورا، ومعه فريق محامين تم تكليفهم من قبل إدارة الزمالك لمتابعة سير القضية".

وتابع: "وبعد التحقيقات صدر قرار حبس فتوح 4 أيام على ذمة التحقيق".

وأضاف: "معلوماتي أن النيابة أجرت تحليل للمرة الثانية بشكل أكثر دقة، وتم إرساله إلى الجهات المختصة وفي إنتظار نتيجة التحليل".

وعن رد فعل الزمالك بشأن حبس فتوح، اختتم متحدث الأبيض: "ننوي التواصل مع أسرة المتوفي للصلح أو دفع الدية، لكن الوقت الحالي لا يسمح".

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