"عبر الطريق برعونة".. أحمد سالم يروي تفاصيل حادث فتوح في الساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

روى المتحدث الرسمي باسم الزمالك، أحمد سالم، تفاصيل حادث فتوح في الساحل الشمالي.

وقال سالم في تصريحات لقناة "أم بي سي مصر": "اللاعبين واخدين إذن رسمي من عبد الواحد السيد بالإجازة، وكانوا مسافرين الساحل الشمالي".

وأضاف: "بحسب أقوال الشهود حتى الآن، المرحوم عبر الطريق برعونة وفتوح حاول تفاديه وحدث صدام عنيف، وأوقف فتوح السيارة وحاول إسعافه، وتواصل مع جهات الإسعاف".

وأتم أحمد سالم: "بعدها توجه إلى قسم العلمين، وكانت الصدمة شديدة على فتوح لما جه خبر الوفاة حتى الآن، ويقول أن الحادثة تتكرر أمامه كل ثانية".

الجدير بالذكر أن تم إصدار قرار بحبس أحمد فتوح لمدة 4 أيام على ذمة القضية.

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