شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العاطى: زد عانى من الإجهاد أمام الأهلى بعد لعب 4 مباريات فى 11 يوما والان مع تفاصيل الخبر

يرى مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد، أن فريقه عانى من حالة إجهاد عالية في مباراته أمام الأهلي، حيث لعب فريقه 4 مباريات خلال 11 يوما ولم يكمل 3 أيام راحة بين كل مباراة والأخرى، ونعاني من الضغط ولا أستطيع أن أطلب من اللاعبين أكثر مما تحقق، كما أننا أهدرنا ركلة جزاء كان من الممكن أن تجعل موقفنا أفضل خلال المباراة.

وخسر زد من الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد في اللقاء المؤجل من الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وقال: "الأهلي سجل هدف التقدم من كرة ثابتة في نهاية الشوط الأول، وفي الشوط الثاني تلقينا حالة طرد صعبت من مهمتنا في العودة للمباراة مع معاناتنا من الإجهاد".

وأضاف: "أشكر لاعبي المنتخب الأولمبي الذين انضموا لنا أول أمس ولم يحصلوا على راحة، كما أشكر اللاعبين الذين أدوا مجهودا كبيرا، وكان أمامنا فرصة للفوز على الأهلي بعد إراحة اللاعبين الأساسيين، ولكن لديه بعض الأسماء التي تصنع الفارق شاركت في المباراة، وكان بإمكاننا خطف نقطة، وفي النهاية أبارك للأهلي على التتويج بلقب الدوري والحصول على نقاط المباراة الثلاث".