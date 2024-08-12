شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مليون جنيه تنتظر أبطال أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

نجح الثلاثى أحمد الجندي وسارة سمير ومحمد السيد أبطال البعثة المصرية فى تحقيق 3 ميداليات أولمبية متنوعة بدورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت بباريس فى الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس الجارى.

وتوج أحمد الجندي بطل الخماسى بالميدالية الذهبية، وتوجت سارة سمير بطلة رفع الأثقال بالميدالية الفضية، بينما توج محمد السيد بالميدالية البرونزية فى السلاح.

واحتلت مصر المركز الثالث عربيا خلف البحرين والجزائر فى عدد الميداليات بأولمبياد باريس.

ومن المقرر أن يحصل الثلاثى أبطال الأولمبياد على مكافأة الفوز بالميدالية الأولمبية، عقب العودة من باريس، وتصل قيمة المكافآت التى يحصل عليها الجندى وسارة سمير ومحمد السيد إلى 12 مليون جنيه، وذلك بعد أن قررت اللجنة الأولمبية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة رفع قيمة مكافأة الفوز بالميدالية الذهبية إلى 5 ملايين جنيه، و4 ملايين جنيه للميدالية الفضية، و3 للبرونزية.