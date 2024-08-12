شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى أبو الخير: دعم الجهاز الفنى سبب تألق الشباب مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

أعرب مصطفى أبو الخير، لاعب الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق اليوم على زد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة، والمؤجلة من الجولة الـ25 لبطولة الدوري الممتاز.

وقال أبو الخير، في تصريحات له، إن مشاركة أكبر عدد من اللاعبين الشباب في مباراة زد وتألقهم يعود للدعم الكبير من الجهاز الفني واللاعبين الكبار داخل الفريق.

وأوضح لاعب الأهلي أن المباريات المتبقية للفريق في الدوري بداية من مواجهة زد، بمثابة فرصة للشباب لتقديم أنفسهم مع الفريق الأول.

وواصل الأهلي انتصاراته في مسابقة الدوري بالفوز على زد بهدفين مقابل هدف ورفع رصيده إلى 84 نقطة.