شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى الإسماعيلى يقتربان من مودرن سبورت بعد فشل تجديد عقديهما والان مع تفاصيل الخبر

اقترب الثنائى محمد دسوقى ومحمد فوزى لاعبى الإسماعيلى، من الانتقال إلى مودرن سبورت فى الانتقالات الصيفية المقبلة، فى صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقدهما مع الإسماعيلى بنهاية الموسم الحالى.

ولم يتوصل الثنائى فوزى ودسوقى لاتفاق مع مسئولى الإسماعيلى لتجديد تعاقدهما مع الدراويش، بعدما عرض الإسماعيلى التجديد لهما مقابل 3 ملايين فى الموسم لكل لاعب، وهو ما قوبل بالرفض من قبل اللاعبين.

وتوصل محمد دسوقى لاتفاق مع مودرن سبورت على الانتقال إليه فى الموسم المقبل، بينما يزاحم مودرن سبورت فى التعاقد مع محمد فوزى فريق بتروجت الذى فتح خطوط مع اللاعب، لكن اقترب حارس الإسماعيلى من التوقيع لمودرن سبورت.

ويستعد فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال لمواجهة فريق المقاولون العرب المقرر لها غدا الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من دورى nile.

ويسعى إيهاب جلال إلى استغلال إقامة المباراة في الإسماعيلية من أجل حصد النقاط الثلاث لضمان البقاء في الدورى الموسم المقبل بشكل رسمي.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 32 نقطة، جمعها من 32 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز في 7 مواجهات وتعادل في 11 لقاء وخسر 14 مباراة، سجل لاعبو الإسماعيلى 32 هدفا واستقبلت شباكهم 40 هدفا.