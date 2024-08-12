شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب منتخب مصر الأولمبى: زيزو شارك فى مباراة فرنسا لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور طارق سليمان، طبيب منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، أن أحمد مصطفي "زيزو"، نجم فريق الزمالك، تعرض للإصابة في مباراة باراجواي في مباراة ربع النهائي بأولمبياد باريس، بالعضلة الضامة.

وقال سليمان، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المُذاع على قناة الزمالك: "زيزو لاعب كبير وفضل الخروج من مباراة باراجواي قبل أن تتحول الإصابة من إجهاد إلى تمزق فهو لاعب لديه وعي كبير".

وأضاف: "زيزو خاض مباراة فرنسا وكانت لديه إصابة إجهاد في العضلة الضامة وليست تمزقا وتحدثنا معه بأن يقوم بتوزيع مجهوده خلال اللقاء".

ينتظر الجهاز الطبي للزمالك عودة أحمد سيد زيزو نجم الفريق لخضوعه لفحوصات طبية بعد الإصابة القوية التي تعرض لها مع المنتخب الأولمبى في مباراة المغرب فى أولمبياد باريس 2024، وتسببت في خروجه مبكراً من اللقاء الذى انتهى بخسارة الفراعنة 6-0.

وقرر الجهاز الطبي للزمالك خضوع زيزو لفحوصات طبية مكثفة لتحديد حجم إصابته وموقفه من العودة لتدريبات الفريق الأبيض، خاصة أنه من العناصر والركائز الأساسية التي لا غنى عنها فى صفوف القلعة البيضاء.

وكان زيزو قد خرج مصاباً في بداية الشوط الأول لمباراة منتخب المغرب في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، ليستقبل المنتخب بعد خروجه ستة أهداف على مدار الشوطين.