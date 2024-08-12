شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق مباريات الجولة الـ"33" للدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم، الاثنين، منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة من عمر مسابقة دوري NILE، بمواجهتين مثيرتين، حيث يحل فريق سموحة ضيفاً على سيراميكا، كما يستضيف مودرن سبورت، نظيره فريق الاتحاد السكندري.



وحافظ الأهلى بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري، للموسم الثاني على التوالي.



وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة بـ3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.

مواعيد مباريات الجولة الـ"33" للدوري المصري

الاثنين

سيراميكا & سموحة..9 مساء

مودرن سبورت & الاتحاد السكندري..9 مساء



الثلاثاء

الإسماعيلى & المقاولون العرب..9 مساء

الجونة & بلدية المحلة..9 مساء

البنك الأهلى & فاركو..9 مساء

الأربعاء

الزمالك & طلائع الجيش..5.30 مساء

المصري البورسعيدى & زد اف سى..5.30 مساء

إنبى & الأهلى.. 9 مساء

بيراميدز & الداخلية..9 مساء

ترتيب هدافى الدوري المصري



1_ وسام أبو على ، الاهلى، 18 هدفا

2_ مايلى ، بيراميدز ، 14 هدفا

3_حسام أشرف، بلدية المحلة، 14 هدفا

4- مابولولو، الاتحاد السكندري، 11 هدفا

5_ ياو أنور، البنك الاهلى ، 11 هدفا

6_ صديق اوجولا ، سموحة ، 11 هدفا

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.