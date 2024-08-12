«اللاعب مصدوم وهذا ما قاله شهود العيان».. متحدث الزمالك يكشف آخر تطورات أزمة حادث أحمد فتوح

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف أحمد سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، تفاصيل وتطورات أزمة لاعب الفريق أحمد فتوح بشأن حادث السير الذي ارتكبه صباح الأحد، وأدى إلى وفاة رجل شرطة.

وتعرض أحمد فتوح لحادث سير واصطدم بأحد رجال الشرطة، على طريق الساحل الشمالي، وتم القبض على لاعب الزمالك وتقرر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفي تصريحات عبر برنامج "الكورة مع فايق" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، قال سالم: "التفاصيل ستتضح مع الوقت والتحقيقات تخص النيابة العامة، اللاعبون أخذوا راحة يومين".

وأضاف متحدث الزمالك: "حسب الراوية من شهود العيان إن المرحوم عبر الشارع بشكل به رعونة، أحمد فتوح حاول أن يتفاداه لكن حدث الاصطدام وفتوح حاول أن يسعفه، واللاعب حتى الآن مصدوم صدمة غير عادية، ويقول إن الحادثة تمر أمام عينه كل ثانية".

وأكمل: "عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك وصل فور وقوع الحادثة ومعه فريق من المحامين، وصدر القرار بالحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات".

وتابع سالم: "معلوماتي إن النيابة أجرت تحليلًا دقيقًا للاعب وفي انتظار نتيجة التحليل".

وعن ما تردد بشأن إيجابية التحليل الأولي، أوضح متحدث الزمالك: "ليس لدي المعلومة، الأحاديث منتشرة بشكل كبير، لكن التحليل المبدئي دائمًا لا يكون دقيقًا، ولذلك النيابة طلبت التحليل بشكل رسمي وفي انتظار النتيجة".

وواصل: "المحامي الموجود مع اللاعب مكلف من الزمالك، وكل الاحترام لقرار النيابة، وبالتأكيد المرحوم صاحب أسرة ويعتبر شهيدًا، وهذا ابتلاء لـ فتوح، هو ليس حادثًا أخلاقيًا، لأنها عن غير عمد، وأتمنى من الناس عدم القسوة على فتوح، ولا يكون هناك شماتة، هو لاعب لا زال صغيرًا".

وأضاف سالم: "عبد الواحد السيد ظل 16 ساعة مرافقًا لـ فتوح، وتركه من ربع ساعة، اللاعب محتجز في قسم العلمين، وكل الاحترام لقرارات النيابة".

واختتم أحمد سالم: "بالتأكيد سيكون هناك تواصل من نادي الزمالك مع أسرة المرحوم، لكن الوقت الحالي لا يسمح، بالتأكيد سيكون هناك محاولات ودية للصلح لكن هذا ليس توقيته لأنهم بالتأكيد في حالة حزن، الأمور ستأخذ وقت قبل الحديث عن أي تفاصيل سواء بالصلح أو الدية خاصة وأن الحادث عن غير عمد".