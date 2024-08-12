قرار جديد بشأن الدوري المصري الموسم القادم

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة عن قرار جديد بشأن مباريات الدوري المصري الممتاز بداية من الموسم المقبل.

وقال ثروت سويلم في تصريحات عبر قناة “إم بي سي مصر 2″: ” بشأن تشفير الدوري المصري، لقد اقترح محمد عادل المشرف العام على الكرة بالمقاولون أن الحل الوحيد أن الدوري المصري يكون مثل الدوري السعودي والإماراتي ويتم تشفيره، وعمل دراسة محترمة جدًا وأن الدوري لو تم بيعه سيكون بمقابل 100 جنيه في السنة”.

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وتابع:” إذا تحقق هذا سنحقق ربح حوالي 3 مليار جنيه، وكل ناد سيحصل على الأقل على 30 مليون جنيه، وأنا قلت له أنا سأناقش الأمر مع لجنة الرياضة بمجلس النواب، وعندما تتولى الشركة المتحدة هذا الأمر سيكون له نفع، الريسيفر سيكون بـ100 جنيه والاشتراك بـ100 جنيه”.

وواصل: “أنا نائب مجلس شعب، والنائب يكون حريص جدًا على إرضاء على الأقل أبناء دائرته، لو أنا لم أقتنع بفكرة محمد عادل لم أكن سأتحدث في الأمر، لكن أنا وجدت أن تكلفة الأمر بسيطة جدًا، المواطن لو جلس على مقهى سيدفع 100 جنيه، نحن سنعطيك منتج، الشركة ستأخذ منك مثلا 250 جنيه وستعطي لك تقنية عالية جدًا للمنتج، والمشاهدة ستكون مختلفة عن (أبو بلاش)”.

واختتم حديثه: “سأطرح اقتراح تشفير الدوري المصري في أول انعقاد لمجلس النواب مطلع أكتوبر المُقبل”.