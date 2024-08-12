الزمالك يحسم قراره بخصوص الانسحاب من كأس مصر

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن حقيقة قرار إدارة القلعة البيضاء برفض المشاركة في كأس مصر الموسم الحالي 2023-2024.

حيث كان قد أعلن اتحاد الكرة عن مواعيد مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر في الفترة من 8 أغسطس حتى 21 من الشهر ذاته.

وسيواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش ضمن منافسات دور الـ 16، يوم الأربعاء القادم 21 أغسطس الجاري.

وقال سالم خلال تصريحات عبر برنامج “الكورة مع فايق” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: “الزمالك لم يرفض المشاركة في بطولة كأس مصر وكل ما تردد شائعات الأبيض تحفظ واعترض بشدة على المواعيد فقط”.

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وتابع:” هناك خيارات كثيرة مطروحة من مجلس الإدارة سواء المشاركة بفريق من الشباب أو عدم المشاركة لأن اللاعبين الكبار حصلوا على إجازة وخلال ساعات سنعلن عن الموقف الرسمي”.

واختتم حديثه “جوميز يشعر بالاستياء من ضغط المباريات لأن هذا شيء غريب جدًا لا يحدث في أي مكان في العالم، نحن لدينا تحفظ على المواعيد، لكن لو في إصرار على المواعيد المجلس سيدرس كل الخيارات المطروحة، لكن لا يوجد رفض حاسم أو موافقة حاسمة حتى الآن”.