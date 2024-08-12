خبير قانوني يكشف عقوبة فتوح المنتظرة ويؤكد: قد يتم تقديمه لمحاكمة عاجلة

كشف محمد رشوان المحامي بالنقض، عقوبة أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المنتظرة.

وأشار إلى أن أن ما حدث في التحقيقات مع أحمد فتوح يؤكد أن اللاعب لم يهرب من الواقعة وحاول مساعدة الشخص الذي توفاه الله فور دهسه.

وأوضح رشوان في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه “+90” على قناة النهار أن التحليل الذي خضع له فتوح ظهر إيجابي في تناول مخدر الحشيش.

وشدد على أن اللاعب أصبح أمام قضيتين وهي جنح للقتل الخطأ وتهمة تقاضي المخدرات، ومن الوارد أن يأتي التحليل الجديد مخالف عن العينة الأولى.

وذكر أنه من الممكن أن يتم عرض فتوح على الطب الشرعي لتحديد نسبة المخدر في الدم، حيث أنها ستكون فارقة إذا كانت تؤثر على الشخص أثناء القيادة أم لا، والجنح تكون عقوبته الحبس من يوم إلى 3 سنوات.

وأكد أنه في حال ثبوت تعاطي اللاعب الحشيش، قد تكون عقوبته 3 سنوات أخرى، وبالتالي الأزمة ضخمة والموقف صعب.

وتابع: “يتم الأخذ في التحريات الضوء على الطريق وهل هناك كوبري مشاة أو سرعة المار أو قائد السيارة، وهناك تعليمات مشددة بإحالة هذه القضايا إلى المحكمة وبالتالي من الوارد مثول اللاعب للمحاكمة العاجلة خلال 48 ساعة”.

واختتم: “بعد أن يتم حبس اللاعب 4 أيام على ذمة التحقيقات، وهناك حالتين يتم عرضه على قاضي للفصل في تجديد المدة، والثانية هو أن يتم إحالته للمحاكمة العاجلة”.